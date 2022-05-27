الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة في رميش

أعلن الجيش اللبناني عن سقوط مسّيرة " skylark " إسرائيلية في خراج بلدة رميش جنوب لبنان، بعدما انتهكت الأجواء اللبنانية.

وجاء في بيان الجسش: "بتاريخ 26 /5 /2022، وقرابة الساعة 18.30 سقطت طائرة مسيرة Drone – skylark تابعة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة رميش الجنوبية بعدما انتهكت الاجواء اللبنانية. وعلى الاثر توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة وكشفت على المسيرة التي تبين خلوها من المواد المتفجرة، ويتم التأكد من محتوياتها. وتجري متابعة هذا الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان".

وعلى الاثر توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة وكشفت على المسيرة التي تبيّن خلّوها من المواد المتفجرة، ويتم التأكد من محتوياتها. وتجري متابعة هذا الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/E5g8UG1f3L — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 26, 2022

بتاريخ ٢٦ /٥ /٢٠٢٢، وقرابة الساعة ١٨,٣٠ سقطت طائرة مسيرة Drone – skylark تابعة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة رميش الجنوبية بعدما انتهكت الاجواء اللبنانية.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/JhpTKetr4i — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 26, 2022

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام