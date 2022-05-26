عباس يكلف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لعريقات

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارا بتكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة، خلفا لصائب عريقات، الذي توفي عام 2020 اثر اصابته بفيروس كورونا.

وانتخب الشيخ عضوا في اللجنة التنفيذية مطلع العام الحالي، إذ يعتبر من المقربين لعباس وكان متوقعا أن انتخابه سيمهد لتوليه الملف الذي حمله صائب عريقات لسنوات طويلة.

لكن ما زال غير واضح إن كان الشيخ سيتولى ملف المفاوضات مع إسرائيل.

ويأتي تكليف الشيخ بالمنصب الجديد في ظل دعوات لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويشغل الشيخ منذ سنوات منصب وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية التي تتولى التنسيق المدني مع الجانب الإسرائيلي في ما يخص الحياة اليومية للفلسطينيين.

المصدر: "أ ف ب"