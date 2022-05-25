لافروف يكشف لـRT عن جولة عربية قادمة وعن تحضيرات لقمة تجمع بوتين بزعيم عربي

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن جولة عربية قادمة له وعن تحضيرات لعقد قمة روسية -عربية.

وأكد وزير الخارجية الروسي في لقاء مع زميلنا سلام مسافر في برنامج "قصارى القول" أن التحضيرات قائمة الآن لعقد قمة روسية جزائرية في أقرب فرصة.

كذلك أعلن الوزير الروسي أنه سيقوم قريبا بجولة في المنطقة العربية تشمل البحرين والمملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تنظر بارتياح إلى مواقف الدولة العربية الإيجابية من الأزمة الأوكرانية.

تابعوا اللقاء كاملا على شاشتنا وموقعنا ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تيليغرام وفيسبوك وتويتر وVK(فكونتاكتي) عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، الخميس 26 مايو.

RT

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