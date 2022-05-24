عشريني يضرم النار بجسده في تونس

أضرم عشريني تونسي النار في جسده، ما أدى إلى إصابته بحروق "شديدة الخطورة" وإلى إصابة شخص آخر حاول التدخل لإنقاذه.

ونقل موقع إذاعة "موزاييك" المحلية عن وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين راشدي، أن "النيابة العمومية أذنت لوحدات الحرس الوطني بفوسانة بفتح محضر عدلي في الواقعة"، وأوضح أن الشاب (25 عاما) تعرض لحروق بسبب إضرامه النار في جسده، إضافة إلى إصابة شاب حاول إنقاذه.

وأشار إلى أن النيابة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس بتالة بإعادة البحث لمعرفة إذا ما كانت هنالك خلفية إجرامية تحيط بالواقعة.

وأضاف أنه "أفرد في المحضر إلحاق الضرر بالغير دون قصد".

بينما وصف المندوب الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني الحروق التي أصابت الشاب الذي أضرم النار في جسده بأنها "شديدة الخطورة".

وأضاف للموقع أن إدارة الصحة بالقصرين تسعى لتحويل المصاب إلى مستشفى الحروق البليغة.

وأشار إلى أن الوضع الصحي لمرافقه تعتبر مستقرة.

المصدر: "موزاييك"