تبون ينهي مهام محافظ بنك الجزائر المركزي

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، بعد أقل من سنتين على توليه المنصب، وعين محله صلاح الدين طالب.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية: "أنهى رئيس الجمهورية اليوم، مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، وعين محله صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له"، من دون أي تفاصيل إضافية.

يذكر أن فاضلي خلف في المنصب أيمن عبد الرحمن بعد تعيينه وزيرا للمالية في يونيو عام 2020، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء عاما بعد ذلك.

ومنذ رحيل محمد لقصاسي في 2016، الذي أمضى 15 عاما في المنصب، لم يعمر المتداولون على كرسي محافظ بنك الجزائر، طويلا، ومنهم محمد لوكال (2016-2019) الموجود في السجن في قضية فساد، والذي شغل أيضا منصب وزير المالية.

المصدر: "أ ف ب"