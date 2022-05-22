إلهام أحمد: الهوية السورية الحالية لا تمثل كافة السوريين

أكدت رئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس "سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، السبت، أن "الهوية السورية الحالية لا تمثل كل السوريين".

وقالت خلال مشاركتها في ندوة حول الوضع في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان العراق: "ناقشنا في السويد، مع شخصيات معارضة سورية ديمقراطية، مستقبل سوريا والهوية والنظام اللامركزي"، مضيفة "وضعنا برامج بصدد ذلك".

وتابعت: "الهوية السورية الحالية لا تمثل كافة مكونات سوريا.. سيعقد مؤتمر للمعارضة حال التوصل لاتفاق على النقاط الرئيسة مع الشخصيات والأطراف السورية الأخرى".

وأشارت إلى أن "الهوية العربية السورية الحالية لا تنطبق على الجميع، إذ أن هنالك العديد من المكونات الأخرى مثل الأكراد والتركمان والأرمن".

ولفتت أحمد، إلى أن "المساعدات الإنسانية ليست كافية لشعوب مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأن سوريا تعاني أزمة اقتصادية عميقة".

أما عن إعفاء أمريكا لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من عقوبات "قيصر" مؤخرا، أبدت أحمد ترحيبها بالقرار، مبينة أن "المنطقة لديها الفرصة الأكبر لأن تتطور، وتصبح مثلا لسوريا".

المصدر: "رووداو"