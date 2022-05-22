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الأردن.. خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدري القردة وتحديد آلية التحري

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الأردن.. خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدري القردة وتحديد آلية التحري
AFP KHALIL MAZRAAWI
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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وضعت وزارة الصحة الأردنية خطة لتعريف الحالة المرضية لجدري القردة، وتحديد آلية التحري والإيعاز بتفعيلها، والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها على كل المعابر الحدودية والمراكز الصحية.

وعقد في مقر الوزارة، السبت، اجتماع طارئ برئاسة الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، وبحضور مستشار رئيس الوزراء عادل البلبيسي، ومدير إدارة الأوبئة ومدير الأمراض السارية في وزارة الصحة، لمناقشة الوضع الراهن بشأن مرض "جدري القردة".

وأكدت الوزارة عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدري القرود في الأردن، بعد تعميم لفرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أية حالة اشتباه لأعراض مرض "جدري القردة"، منذ الخميس الماضي.

المصدر: "المملكة"

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