سوريا.. إخلاء 18 منزلا في ركن الدين بدمشق والسبب "فالق انهدامي"

أكدت محافظة دمشق بسوريا حدوث انهيار ترابي في "الفالق الانهدامي" بحارة السد في وادي سفيرة بركن الدين، مشيرة إلى أنها أخلت 18 منزلا مجاورا حرصا على سلامة المواطنين.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن "المديريات المعنية كشفت بالتعاون مع خبرات هندسية على الموقع تمهيدا لإجراء السبور وإيجاد طرق الحل المناسبة".

من جهته، قال مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق نضال الحافظ، إنه "تم إخلاء 18 منزلا بشكل مؤقت.. جزء من المواطنين توجه لأقاربه مع تكفل المحافظة بتأمين سكن بديل مؤقت في إحدى مراكز الرعاية الاجتماعية ريثما تعالج المشكلة".

وأضاف: "فور تبلغ الجهات المعنية بالحادث توجهت إلى المكان مباشرة، وبالتعاون مع المجتمع المحلي تم إخلاء المنازل"، مبينا أنه "بناءا على التقرير الهندسي من أصحاب الخبرة يتخذ الإجراء اللازم مع مراقبة الفالق الانهدامي حاليا".

وأوضح، أنه "لا وجود لأية أضرار حاليا"، مبينا أن "الفالق الانهدامي ونتيجة العوامل الجيولوجية للتربة قد يحدث انهيارات مفاجئة، لذا تم اخلاء المنازل المجاورة".

المصدر: "الوطن أون لاين"