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الحوثيون يعلنون إسقاطهم مسيرة سعودية تركية الصنع

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاطهم مسيرة سعودية تركية الصنع
AP
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع، تابعة لسلاح الجو السعودي، في أجواء منطقة حيران.

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وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، قائلا: "دفاعاتنا الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي، أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة صباح يومنا هذا.. تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد".

وأضاف سريع: "تؤكد قواتنا المسلحة أنها حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان، وأن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام".

المصدر: RT

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