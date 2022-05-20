الأميرال العكروت: قيس سعيد بحوزته ملف خاص بالجهاز السري لحركة النهضة يتضمن معطيات خطيرة

أكد كمال العكروت ،الأميرال المتقاعد ومستشار الأمن القومي في عهد الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، أن بحوزة الرئيس قيس سعيد ملفا خاصا بالجهاز السري لحركة النهضة.

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وشدد الأميرال المتقاعد في حوار على إذاعة "شمس أف أم"، على أن الملف يتضمن معطيات خطيرة.

وأضاف الأميرال المتقاعد أنه اطلع على هذا الملف خلال ممارسته مهام مستشار الأمن القومي لدى الرئيس الراحل قائد السبسي، مؤكدا أن الملف قد وصل للرئيس قيس سعيد باعتباره رئيس الجمهورية الجديد.

واعتبر العكروت أن القضاء لا يجاري كثيرا السياسة، مشيرا إلى أنه اقترح على الرئيس الراحل تحويل ملف القضية للقضاء العسكري من أجل التسريع في البت في القضية.

يذكر أن الأميرال العكروت كان قد حذر في تدوينة على "فيسبوك"، رئيس الجمهورية قيس سعيد من الطريق الخاطىء الذي يعبر به البلاد، وهو "طريق التصادم"، موضحا أن تعديل الرئيس لسياسته "أصبح ضروريا وعاجلا لتفادي الأسوأ"، وفق تعبيره.

المصدر: وسائل إعلام تونسية