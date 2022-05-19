اليمن.. الحوثيون يعلنون فتح الطريق من منطقة المبرز جبل راس إلى مديرية حيس في الحديدة

أعلن الحوثيون في اليمن مساء يوم الخميس فتح الخط الرابط من منطقة المبرز جبل راس إلى مديرية حيس في محافظة الحديدة.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن الخط الممتد من منطقة المبرز جبل رأس إلى مديرية حيس بمحافظة الحديدة من جهة سيطرة حكومة الانقاذ التابعة للحوثيين، مفتوح وجاهز لعبور المسافرين والمواطنين في أي وقت.

وأدانت الهيئة في بيان ما يتعرض له المسافرون والمواطنون من مضايقات وصعوبات جراء عدم التزام الطرف الآخر تنفيذ ما تضمنته الهدنة الإنسانية بشأن الطرق والمنافذ في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية حتى اللحظة، وهو ما يشكل عائقا أمام حركة تنقلات المسافرين والمواطنين وحركة نقل البضائع التجارية.

وقال البيان إن التحالف ما زال يتنصل ويماطل في تنفيذ الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي في فتح المنافذ إلى الآن.

وأشار إلى أن القيادة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين يسعون بكل السبل إلى رفع المعاناة وتقديم التنازلات تلو التنازلات في فتح المنافذ، وبما يمكن المواطنين والمسافرين من التنقل بكل سهولة ويسر.

وناشدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأمم المتحدة راعية الهدنة الإنسانية بالضغط على الطرف الآخر بفتح الطرق والمنافذ وعدم عرقلة المارين من المواطنين والمسافرين وشاحنات نقل البضائع بالخط الحيوي الذي يربط بين محافظة الحديدة وتعز.

المصدر: وكالة "سبأ"