رئيس الإمارات عن أخيه الراحل: "الأمانة ثقيلة"

عن حساب رئيس دولة الإمارات في "تويتر"

أعاد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد استذكار أخيه الراحل خليفة بن زايد، قائلا إن "الأمانة ثقيلة"

وعبر حسابه في "تويتر" كتب بن زايد: "رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد".

رحم الله أخي خليفة .. الأمانة ثقيلة .. نسأل الله التوفيق والعون والسداد. pic.twitter.com/Jakdkqdrz8 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 17, 2022

وفي تغريدة أخرى باللغة الإنكليزية، وصف بن زايد شقيقه الراحل بأنه كان "قلب عائلتنا وحامي أمتنا"، وقال: "بحكمته وكرمه كان أخي خليفة قلب عائلتنا وحامي أمتنا، كان محبوباً للغاية وسيُفتقد بشدة.. ولكن إرثه الرائع سيستمر إلى الأبد. ونسأل الله أن يمنحه السلام الأبدي".

With his enduring wisdom and generosity, my brother Khalifa bin Zayed was the heart of our family and the guardian of our nation. He was loved greatly and will be deeply missed, but his remarkable legacy will live on forever. May God grant him eternal peace. pic.twitter.com/vSWReXgEm8 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 17, 2022

المصدر: RT