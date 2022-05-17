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رئيس الإمارات عن أخيه الراحل: "الأمانة ثقيلة"

أخبار العالم العربي

رئيس الإمارات عن أخيه الراحل:
عن حساب رئيس دولة الإمارات في "تويتر"
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أعاد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد استذكار أخيه الراحل خليفة بن زايد، قائلا إن "الأمانة ثقيلة"

وعبر حسابه في "تويتر" كتب بن زايد: "رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد".

وفي تغريدة أخرى باللغة الإنكليزية، وصف بن زايد شقيقه الراحل بأنه كان "قلب عائلتنا وحامي أمتنا"، وقال: "بحكمته وكرمه كان أخي خليفة قلب عائلتنا وحامي أمتنا، كان محبوباً للغاية وسيُفتقد بشدة.. ولكن إرثه الرائع سيستمر إلى الأبد. ونسأل الله أن يمنحه السلام الأبدي".

المصدر: RT

 

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