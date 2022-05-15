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وزير الداخلية اللبناني: نسبة التصويت التقريبية في الانتخابات التشريعية بلغت حوالي 41%

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وزير الداخلية اللبناني: نسبة التصويت التقريبية في الانتخابات التشريعية بلغت حوالي 41%
Globallookpress
الانتخابات التشريعية في لبنان
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أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد بلغت 41% تقريبا، بحسب النتائج الأولية.

وقال مولوي في بيان له إن "التأخر في إصدار النسب النهائية رسميا يعود الى استمرار عملية الاقتراع في عدد من الأقلام في عكار وقلمين في جبل لبنان، لمن كانوا في باحة تلك المراكز عند الساعة السابعة من مساء اليوم".

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المصدر: RT + "الوكالة الوطنية للإعلام" 

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