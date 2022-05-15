لأول مرة منذ 5 سنوات.. أمير قطر يزور الإمارات لتقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد (صور)

حل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي لتقديم واجب العزاء في رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت وسائل إعلام قطرية إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قدم التعازي إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك في المطار الرئاسي بمدينة أبوظبي.

كما قدم سمو أمير قطر والوفد المرافق، التعازي إلى أعضاء أسرة آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه وعقب ذلك غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإمارات حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الشيوخ.

المصدر: RT + وسائل إعلام قطرية