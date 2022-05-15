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الأردن.. نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد (فيديو)

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الأردن.. نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد (فيديو)
حريق كبير في محمية اليرموك
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نشب حريق كبير، ليل السبت على الأحد، في محمية غابات اليرموك بمنطقة أم قيس، في لواء بني كنانه بمحافظة إربد في شمال الأردن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن كوادر الدفاع المدني الأردني تحاول إخماد الحريق، الذي أتى على 1500 دونم من الأراضي الحرجية التابعة للمحمية، التي تقع اقصى شمال المملكة، حيث أن التضاريس الوعرة وسرعة الرياح تشكل عائقا كبيرا.

وتشمل محمية غابات اليرموك عدة مناطق في اللواء، منها ملكا، أم قيس، سحم، المنصورة.

المصدر: خبرني

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