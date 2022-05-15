ليبيا.. اشتباكات مسلحة في جنزور غرب العاصمة طرابلس (فيديو)

قال موقع "المرصد" الليبي فجر الأحد إن اشتباكات جدت بين مجموعات مسلحة في جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وأفاد الموقع الليبي بأن القتال احتدام بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع وأخرى للداخلية بمنطقة جنزور.

وتداول عدد من النشطاء على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت المواجهات المسلحة بين الطرفين، فيما أشار بعضهم إلى أنه تم استعمال الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات.

وأوضح أحد المغردين أن الاشتباكات مستمرة في منطقة صياد كوبري 17، وأن نداءات استغاثة لازالت تصل من العائلات العالقة في المواجهة المسلحة.

استمرار الاشتباكات في منطقة صياد كوبري 17 ونداءات استغاثة لازالت تصل من العائلات العالقة في الاشتباكات #جنزور . pic.twitter.com/ALfVmXgg2W — عبدالقادر ساسي (@Abdulqadir_sasi) May 15, 2022

فيديو يظهر جانبا من الاشتباكات الدائرة في #جنزور ولحظة إصابة أحد أبراج الكهرباء. pic.twitter.com/0JLFn4UQbZ — محمد الجازوي (@mojaz1990) May 15, 2022

لاحول ولاقوة الا بالله

فيديو يوضح عائلات عالقين في مكان الاشتباكات في جنزور pic.twitter.com/Mym9lE5GN2 — 🦅 ابراهيم🦅 (@Hima9954) May 15, 2022

#ليبيا#طرابلس_جنزور//..

فيديو يبين لك شدة الاشتباكات والرماية العشوائية بين المليشيات المتناحرة ..

حفظ الله الآمنيين .. pic.twitter.com/BVUhDUIW8x — أغرد في صمت ( سالم ) (@w5NeFZmLV3BvS1p) May 15, 2022

من جهته أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن التوتر الأمني تصاعد في العاصمة الليبية طرابلس بعد تعرض مساعد بارز لعبد الغني الككلي (إغنيوة)، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لعملية استهداف بأحد شوارع المدينة.

وقال شهود عيان إن عبد الحميد المضغوطة أحد مساعدي إغنيوة، أصيب إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع الصريم بطرابلس، على يد شقيق لقيادي في "كتيبة النواصي"، بينما توعد المضغوطة في بيان مقتضب "اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة بما وصفه برد قاس على محاولة قتله.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"