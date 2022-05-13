الحكومة اللبنانية تؤكد إنجاز كل الترتيبات لاجراء الانتخابات النيابية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاني، إنجاز كل الترتيبات لاجراء الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل "بكل حرية وديمقراطية".

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وقال ميقاتي​، خلال استقباله وفد بعثة ​الإتحاد الأوروبي​ لمراقبة الإنتخابات النيابية في ​السراي الحكومي​: "الحكومة أنجزت كل الترتيبات لاجراء الإنتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديمقراطية، ويبقى أن يقبل اللبنانيون على الإقتراع بكثافة لإيصال صوتهم وإختيار مَن يريدونه من المرشحين".

وأضاف: "لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير، وهذه هي الفرصة المناسبة لبلورة هذا التغيير بالأطر الدستورية".

ورد على "الحديث الذي يتم عن تجاوزات في الانتخابات"، قائلا: "هذا حديث يتداول في كل عمليات اقتراع، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع".

يذكر أنه يتنافس في الانتخابات النيابية في 15 مايو في المجموع 103 قوائم تضم 1044 مرشحا لمقاعد الهيئة التشريعية اللبنانية (البرلمان) المشكلة من 128 مقعدا، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

المصدر: "النشرة"+ RT