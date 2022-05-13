الملك السعودي وولي العهد يعزيان بوفاة رئيس دولة الإمارات

قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، للحكومة الإماراتية وشعبها العزاء بوفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما.

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وتلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم، بحسب البيان.

المصدر: "واس"