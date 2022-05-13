الجيش المصري يستعد "قتاليا"

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري، أسامة عسكر، البيان العملى لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية المصرية.

إقرأ المزيد

وأكد البيان أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي.

أعقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملي من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة.

المصدر: الوطن