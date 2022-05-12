السعودية تنفي اتهامات الحوثيين لقواتها بتعذيب وقتل 7 يمنيين على الحدود

نفى "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في اليمن اتهامات حركة "أنصار الله" (الحوثيين) له بتعذيب يمنيين أفضى إلى موتهم في منطقة الرقو الحدودية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة".

وأضاف التحالف أن "عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلّحة شنها الحوثيون". وأن ما وضفها بالعملية الوحشية للحوثيين "جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين".

وقال التحالف في البيان إن "قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة بمركز احتجاز بصنعاء".

#عاجل#التحالف : ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى بمنطقة الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 12, 2022

وكانت وكالة سبأ التي تتبع الحوثيين نقلت عن مصدر أمني أن المستشفى الجمهوري العام بمدينة صعدة تلقى "سبع جثث لمواطنين قتلوا على يد حرس الحدود السعودي في المنطقة الحدودية بمحاذاة منطقة الرقو بمديرية منبه".

وأضاف أن "الضحايا السبعة توفوا إثر تعذيب الجيش السعودي لهم بالكهرباء".

وأشار المصدر إلى أن "هذه حصيلة أولية لما وصل إلى المستشفى وأن العدد يفوق 7 جثث لمواطنين قتلوا تحت تعذيب الجيش السعودي".

وأدان محافظ صعدة، محمد جابر عوض، بشدة "جريمة قتل قوات حرس الحدود السعودي سبعة مواطنين". وقال لوكالة سبأ إن "الجيش السعودي مستمر في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين في المناطق الحدودية، وآخرها تعذيب وقتل عدد المواطنين، وصلت جثث سبعة منهم إلى هيئة المستشفى الجمهوري العام بالمحافظة".

وحمّل عوض السعودية والأمم المتحدة المسؤولية الجنائية إزاء جريمة تعذيب المواطنين وقتلهم بالكهرباء، والجرائم السابقة، وقال إن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية + وكالة الأنباء اليمنية