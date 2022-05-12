الحكومة اليمنية توافق على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين

وافقت الحكومة اليمنية على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين، للمسافرين المغادرين عبر مطار صنعاء الدولي، وفق اتفاق الهدنة السارية التي أعلنتها الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر مسؤول قوله إن "الحكومة تشدد على التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية".

وذكرت الحكومة اليمنية وفق المصدر، أنها وجهت سفارتها في الأردن بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكافة المواطنين اليمنيين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

ومن المقرر أن تسير طيران اليمنية أول رحلاتها من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن ابتداء من يوم الأحد المقبل.‬

وكانت الحكومة اليمنية تمسكت بتشغيل الرحلات عبر مطار صنعاء طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة المعترف بها دوليا، وباعتبار جوازات السفر وثائق وطنية من حق الحكومة اليمنية حصرا.

لكن الحوثيين رفضوا ذلك، ما تسبب بتأجيل أول رحلة تجارية في 24 أبريل الماضي في إطار الهدنة الأممية.

المصدر: وكالة "سبأ"