 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ "توتشكا أو" فوق جزيرة زمييني

القوات الإسرائيلية تفرض شروطا لدفن جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تفرض شروطا لدفن جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t08u

فرضت القوات الإسرائيلية شروطا لدفن جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بينها عدم رفع أعلام فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير نادي الأسير، ناصر قوس، أن "قوات الاحتلال تفرض على عائلة شيرين عدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة".

إقرأ المزيد
تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي لا يستبعد قيام جنوده بقتل شيرين أبو عاقلة
تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي لا يستبعد قيام جنوده بقتل شيرين أبو عاقلة

وذكرت الوكالة أن قوات إسرائيلية اقتحمت منزل، ناصر قوس، في البلدة القديمة، واستدعته إلى ما يسمى "غرف 4"، وذلك بعد استدعاء انطون أبو عاقلة شقيق شيرين عصر اليوم.

 

المصدر: وكالة "وفا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا