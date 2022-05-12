القوات الإسرائيلية تفرض شروطا لدفن جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

فرضت القوات الإسرائيلية شروطا لدفن جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بينها عدم رفع أعلام فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير نادي الأسير، ناصر قوس، أن "قوات الاحتلال تفرض على عائلة شيرين عدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة".

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وذكرت الوكالة أن قوات إسرائيلية اقتحمت منزل، ناصر قوس، في البلدة القديمة، واستدعته إلى ما يسمى "غرف 4"، وذلك بعد استدعاء انطون أبو عاقلة شقيق شيرين عصر اليوم.

المصدر: وكالة "وفا"