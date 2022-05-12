مصر.. جلسة سرية تنهي أزمة فيديو مثير للجدل في مصر

شهدت جلسة محاكمة المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند بالمعادي اليوم الخميس، تصالح الطرفين مع بعضهما البعض وإنكار المجني عليه أقواله أمام هيئة المحكمة.

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وقال مصدر أمني كان حاضرا للجلسة السرية التي عقدت، أنه تم التصالح بين المتهم والمجني عليه مقابل 100 ألف جنيه ورحلة عمرة لوالد ووالدة المجني عليه، وذلك حسب الاتفاق المبرم بينهما مقابل التصالح.

وخلال أول تعليق للمجني عليه بعد التصالح بين الطرفين، صرح أنه عفا عنه لوجه الله، وما حدث خلال الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد مشادة كلامية حدثت بين الطرفين والمتهم لم يستعرض أو يستعمل القوة ضده.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، أمر حبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

وقدمت النيابة العامة المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك عندما رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بعدما تم صفعه على وجهه عدة مرات.

المصدر: صدى البلد