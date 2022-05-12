تقرير عبري: إسرائيل تحقق بتسريب معلومات للإعلام الأجنبي عن عمليات ضد إيران

أفاد تقرير عبري، بأن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا ضخما، في محاولة منه للعثور على الشخص الذي سرب قبل عام الى الإعلام الأجنبي خبرا مفاده أن إسرائيل هاجمت ناقلات إيرانية.

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وكشفت هيئة البث الإسرائيليى الرسمية "كان"، أن قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي قام بإجراء تحقيقات في إتصالات نحو 1200 من الضباط والجنود الإسرائيليين، والاستفسار وسؤال 10 من أصحاب المناصب العالية، وذلك في إطار محاولة العثور على الشخص الذي سرب خبرا مفاده أن إسرائيل هاجمت ناقلات إيرانية، ونشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت أن "التحقيق يأتي بقرار من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي طلب تقديم رأي من قبل الجيش الإسرائيلي، الشاباك والموساد".

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: "في إطار التحقيقات الأمنية لم يتم العثور على مؤشرات الى مصدر التسريب. بعد النتائج، تمت صياغة توصيات وتحديد للمبادئ التوجيهية والتعليمات بين الجهات ذات الصلة في الجيش الإسرائيلي، وهي قيد التنفيذ بالفعل اليوم".

يذكر أنه في مارس 2021، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه منذ عام 2019 استهدفت إسرائيل ما لا يقل عن 12 ناقلة إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا وهي محملة بالنفط والأسلحة.

المصدر: i24 news