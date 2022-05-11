لافروف من مسقط: مواقفنا مع عمان متطابقة من معظم القضايا الدولية

عقد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مسقط اليوم الأربعاء.

لافروف: بحثنا مجمل العلاقات الثنائية بما فيها الحوار السياسي والتعاون ااقتصادي والتجاري

لافروف: لدينا مواقف متطابقة أو متقاربة من معظم القضايا الدولية

لافروف: نثمن موقف مسقط الموضوعي والمتزن من الأزمة السورية ويمكن للسلطنة أن تلعب دورا في إعادة سوريا إلى الأسرة العربية

لافروف: أبلغنا الأصدقاء العمانيين عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانية وأبعادها الجيوسياسية

لافروف: أهداف عمليتنا في أوكرانيا واضحة وتتمثل في بالدرجة الأولى في حماية سكان دونباس وضمان عدم تحول أوكرانيا بدعم من الغرب إلى مصدر تهديد عسكري لروسيا

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لافروف: أكدت روسيا وسلطنة عمان تمسكهما الكامل بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة

البوسعيدي: ممتنون لروسيا لدورها في محادثات إحياء اتفاق إيران النووي

البوسعيدي: ننظر إلى أحداث أوكرانيا بقلب يتألم وندعو كل الأطراف المعنية إلى إيجاد طريقة سلمية لحل الأزمة في أوكرانيا

لافروف: فتحنا يوميا ممرات المررات الإنسانية لكن المتطرفون الأوكرانيون منعوا خروج المدنيين

لافروف: الأمم المتحدة للأسف فوتت فرصة لحل الأزمة الأوكرانية سلميا خلال السنوات السبع الماضية

لافروف: لا نريد اندلاع حرب في أوروبا لكن الغرب هو الذي يتحدث عن ضرورة إلحاق هزيمة بروسيا

لافروف: نقدر موقف عمان المتزن من جهود تسوية الأزمة اليمنية ومن قضايا ضمان الأمن في منطقة الخليج

لافروف: نعتقد أن موقف عمان من الأزمة الأوكرانية بناء ويستند إلى المصالح الوطنية للسلطنة

البوسعيدي: هناك اتفاقيتان ثنائيتان مهمتان نقترب من إنجازهما تتعلق إحداهما بتجنب الازدواج الضريبي والثانية بإلغاء التأشيرات لمواطني البلدين