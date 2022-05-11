قطر تدين بأشد العبارات "اغتيال" القوات الإسرائيلية الإعلامية شيرين أبو عاقلة وإصابة علي السمودي

أدانت قطر، بأشد العبارات، "اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالقرب من مخيم جنين، وإصابة الصحفي علي السمودي منتج قناة الجزيرة".

وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية القطرية أن قتل شيرين أبو عاقلة وإصابة علي السمودي "جريمة شنيعة وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وتعديا سافرا على حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات".

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضرورة حمايتهم"، مذكرة بأن "القانون الإنساني الدولي يعتبر الصحفيين والإعلاميين والأفراد الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة عموماً مدنيين، وينبغي احترامهم وحمايتهم".

كما شددت على "ضرورة مساءلة الاحتلال على هذه الجريمة المروعة وتقديم الضالعين فيها إلى العدالة الدولية"، مؤكدة أن "التصعيد والإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

كما جددت "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الإعلامية شيرين أبوعاقلة، وتمنياتها للصحفي علي السمودي بالشفاء العاجل.

المصدر: "قنا"