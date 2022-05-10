الاتحاد الأوروبي يحث المانحين على مزيد من التبرعات لسوريا ويتعهد بمليار يورو إضافية

AP جوزيب بوريل متحدثا إلى المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون ـ Olivier Matthys

حث الاتحاد الأوروبي المانحين على تكثيف جهودهم لمساعدة سوريا، وقال إن الاتحاد سيقدم مليار يورو إضافية (1.1 مليار دولار) لسوريا التي تعيش أزمة مستمرة منذ أكثر من عقد.

وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في افتتاح مؤتمر المانحين في بروكسل، إن 60 في المئة من سكان سوريا "يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبالكاد يعرفون من أين ستأتي الوجبة الغذائية التالية".

وأضاف أن الاتحاد سيقدم مليار يورو إضافية لسوريا هذا العام، ليصل إجمالي التبرعات السنوية الأوروبية إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار).

وأشار إلى أن دول الاتحاد ستقدم 1.56 مليار يورو (1.65 مليار دولار) العام المقبل.

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وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى تعهدت العام الماضي بتقديم 6.4 مليارات دولار لمساعدة السوريين والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين.

لكن هذا المبلغ أقل بكثير من 10 مليارات دولار التي كان تسعى للأمم المتحدة لجمعها.

وانتقدت وزارة الخارجية السورية مؤتمر بروكسل، وقالت في بيان أمس، إن المؤتمر تنظمه دول تفرض عقوبات على الشعب السوري وتعرقل إعادة الإعمار.

المصدر: "أسوشيتد برس"