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لافروف يستبق محادثاته مع لعمامرة بزيارة "مقام الشهيد" في الجزائر

أخبار العالم العربي

لافروف يستبق محادثاته مع لعمامرة بزيارة
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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل إلى الجزائر الليلة الماضية، اجتماعا مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة لبحث جملة من القضايا الاثنائية والإقليمية والدولية.

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لحظة استقبال وزير الخارجية الروسي في الجزائر
لحظة استقبال وزير الخارجية الروسي في الجزائر

واستهل لافروف زيارته، التي تأتي في الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بوضع إكليل من الزهور في مقام الشهداء في العاصمة الجزائرية تكريما لضحايا حرب التحرير.

لافروف يستبق محادثاته مع لعمامرة بزيارة

والشهر الماضي بحث الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الوضع في أوكرانيا، إضافة إلى قضايا المنطقة والتنسيق الثنائي في سوق النفط في إطار صيغة "أوبك+".

المصدر: RT

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