مصر.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يعلن طرق تلقي طلبات العفو عن المسجونين

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن طرق تلقي طلبات العفو عن المسجونين.

وصرح الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمشرف على منظومة الشكاوى والرصد في المجلس، بأن المنظومة تتلقى طلبات المواطنين المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية للعفو عن بعض السجناء من الشباب المحكوم عليهم وكذلك الغارمين والغارمات، فضلا عن الشكاوى والطلبات المتعلقة بحالات المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا، من خلال قنوات متعددة.

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ودعا جاد الكريم المواطنين من ذوي السجناء والمحتجزين الراغبين في الاستفادة من المبادرة الرئاسية إلى اختيار القناة الأقرب والأيسر، بالنسبة لهم دون الاضطرار لتحمل عناء السفر للمقر الرئيس لمكتب الشكاوى أو مقر المجلس.

وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بكافة أعضاءه حريص في المقام الأول على أن يتلقى المواطنون خدمات المجلس بالاحترام الواجب وبدون مشقة أو تكلفة، مضيفا أن مشيرة خطاب رئيسة المجلس تتابع بشكل مستمر تنفيذ هذا الأمر.

وكشف محمود بسيوني عضو المجلس ونائب رئيس لجنة الشكاوى عن القنوات التي تتيحها المنظومة لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين المتعلقة بالاستفادة من مبادرة العفو الرئاسية والمتمثلة في التسجيل عبر رابط الشكاوى nchreg.org، أو زيارة أقرب فرع من فروع المجلس المنتشرة في 11 محافظة، أو زيارة مقر مكتب الشكاوى في 69 شارع الجيزة أمام المقر القديم لمديرية أمن الجيزة، أو زيارة المقر الرئيسي للمجلس بالتجمع الخامس شارع التسعين الشمالي.

وأكد بسيوني أنه سيتم تسجيل كافة الشكاوى والطلبات ومشاركتها مع لجنة العفو الرئاسي، ومتابعة تقديم الدعم المطلوب تحقيقا لجوهر المبادرة الرئاسية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية