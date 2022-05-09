طاولة حوار لا طاولة إملاءات.. الحوثيون يعلنون قبول الحوار مع الأطراف اليمنية بعيدا عن ضغوط الخارج

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك العجري، إن الحوثيين يقبلون الحوار مع الأطراف اليمنية الأخرى باعتبارها شريكة بأي تسوية سياسية، لكن بعيدا عن ضغوط الخارج.

وأفاد العجري في تغريدة على "تويتر" مساء الاثنين: "‏لا نرفض الحوار مع الأطراف اليمنية فهي شريك في أي تسوية سياسية".

وأضاف "لكن يجب أن يكون الحوار في أجواء ملائمة بعيدا عن ضغوط الخارج وحربه وحصاره ومن ثم الحوار السياسي".

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله قائلا: "إذ ليس من العادل أن تأتي طاولة الحوار وتجلب من ورائك الخارج شاهرا سيفه وحصاره فوق رؤوسنا فتلك طاولة إملاءات لا طاولة حوار".

لا نرفض الحوار مع الاطراف اليمنية فهي شريك في أي تسوية سياسية لكن يجب أن يكون الحوار في اجواء ملائمة بعيدا عن ضغوط الخارج وحربه وحصاره،ومن ثم الحوار السياسي،اذ ليس من العادل أن تأتي طاولة الحوار و تجلب من ورائك الخارج شاهرا سيفه وحصاره فوق رؤوسنا فتلك طاولة املاءات لا طاولة حوار. — عبدالملك العجري (@alejri77) May 9, 2022

المصدر: RT