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طاولة حوار لا طاولة إملاءات.. الحوثيون يعلنون قبول الحوار مع الأطراف اليمنية بعيدا عن ضغوط الخارج

أخبار العالم العربي

طاولة حوار لا طاولة إملاءات.. الحوثيون يعلنون قبول الحوار مع الأطراف اليمنية بعيدا عن ضغوط الخارج
RT @alejri77
عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن عبد الملك العجري
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قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك العجري، إن الحوثيين يقبلون الحوار مع الأطراف اليمنية الأخرى باعتبارها شريكة بأي تسوية سياسية، لكن بعيدا عن ضغوط الخارج.

وأفاد العجري في تغريدة على "تويتر" مساء الاثنين: "‏لا نرفض الحوار مع الأطراف اليمنية فهي شريك في أي تسوية سياسية".

وأضاف "لكن يجب أن يكون الحوار في أجواء ملائمة بعيدا عن ضغوط الخارج وحربه وحصاره ومن ثم الحوار السياسي".

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله قائلا: "إذ ليس من العادل أن تأتي طاولة الحوار وتجلب من ورائك الخارج شاهرا سيفه وحصاره فوق رؤوسنا فتلك طاولة إملاءات لا طاولة حوار".

المصدر: RT

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