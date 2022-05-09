عباس يصدر قرارا برفع العلم الفلسطيني فوق المؤسسات الحكومية في ذكرى النكبة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا برفع علم دولة فلسطين فوق المقرات والمؤسسات الحكومية الرسمية المدنية والأمنية والمرافق العامة يوم 15 مايو إحياء للذكرى الـ74 للنكبة.

وأهابت الرئاسة الفلسطينية بـ"أبناء شعبنا في الوطن والشتات، بمؤسساته الخاصة والأهلية والمحلية، برفع العلم الفلسطيني إحياء لهذه الذكرى الأليمة، وتعبيرا عن وجود شعبنا ووحدته وإصراره على نيل حريته واستقلاله، وتأكيدا على ما يمثله العلم الفلسطيني من رمزية وطنية وتاريخية يعتز بها شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الوطن والخارج".

ويحيى شعبنا الفلسطيني يوم الخامس عشر من الشهر الحالي الذكرى الـ74 للنكبة، حينما سقطت القرى والبلدات الفلسطينية بأيدي إسرائيل عام 1948، التي ارتكبت مجازر دموية في المناطق التي احتلّتها ودفعت بالناجين إلى اللجوء لقرى ومناطق أخرى داخل فلسطين وخارجها في معاناة لجوء مستمر منذ 74 عاما.

المصدر: "وفا" + "صفا"