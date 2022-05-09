السعودية تحذر رعاياها في سريلانكا

أوصت السعودية رعاياها الراغبين بالسفر إلى سريلانكا بتأجيله، كما دعت السعوديين المقيمين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، على خلفية الاضطرابات التي يشهدها البلد المذكور.

وقالت السفارة السعودية لدى كولومبو إنها "تدعو السعوديين الراغبين بالسفر إلى سريلانكا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما طالبت المقيمين والمتواجدين في أرجاء سريلانكا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات".

وأضافت: "ذلك نظرا للاحتجاجات والمظاهرات الواقعة في سريلانكا، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في العاصمة كولومبو".

وقتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 150 آخرون خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة اليوم في سريلانكا.

وتستمر الاحتجاجات في البلاد منذ أبريل، بسبب سخط السكان من الأزمة الاقتصادية ونقص الوقود.

وفرضت السلطات اليوم حظر تجول وأعلنت حالة الطوارئ، فيما أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء بعث رسالة استقالة إلى رئيس البلاد.

المصدر: "سبق" + RT