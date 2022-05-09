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بدعوة مغربية أمريكية.. اجتماع للتحالف الدولي ضد "داعش" في مراكش

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بدعوة مغربية أمريكية.. اجتماع للتحالف الدولي ضد
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يحتضن المغرب بعد غد الأربعاء اجتماعا للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بدعوة من وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ذلك الحدث الدولي، الذي سيعقد في مدينة مراكش، سيحضره ممثلون عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، وأنهم "سيبحثون سبل مواجهة التهديدات التي تطرحها إعادة تموقع التنظيم بالقارة السمراء".

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يتيح الاجتماع "الفرصة لتسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها القارة، خاصة في ظل التوترات والنزاعات العرقية التي تشهدها بعض مناطقها، وخاصة منطقة الساحل، وهو ما يمكن استغلاله من قبل تنظيم داعش لجعل هذه المناطق منطلقا جديدا للعمليات الإرهابية ونشر الفكر المتطرف".

وقالت الوكالة إن الاجتماع سيشكل "مناسبة لبحث سبل العمل المشترك لمواجهة هذه الأخطار الإرهابية بشتى أشكالها، وكذلك تعزيز الاستراتيجيات والقدرات الأمنية لبلدان القارة، من أجل إضعاف قدرات تنظيم داعش ودحره".

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمحاربة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، وصف تعاون المملكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بأنه "استثنائي"، وأضاف أن المغرب "يعد شريكا متميزا في دعم وتعزيز مهمة مكافحة الإرهاب".

يذكر أن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، تأسس في سبتمبر 2014، بهدف القضاء على التنظيم.

 

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

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