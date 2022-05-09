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مصر.. إحباط تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات (صور + فيديو)

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مصر.. إحباط تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات (صور + فيديو)
RT
مصر.. قوات حرس الحدود تحبط تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات
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تمكن حرس الحدود المصري على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة في الصحراء الغربية من إحباط عملية لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات.

وقالت الدفاع المصرية إن ذلك يأتي ذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وجرى ضبط عربتي دفع رباعي دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما جرى ضبط 7 بندقيات قناصة (FN)، و2 رشاش كلاشنكوف، و13 بندقية آلية و5 بندقيات بريتا، وأربي جي، ورشاش عيار 12.7، و2 رشاش عيار 14.5 و8 خزنات آلية و7 خزنات قناصة (FN) و2 دانة أربي جي، فضلا عن ضبط 1162 طلقة مختلفة الأعيرة، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة، ضد الخارجين عن القانون، وفرض سيطرتها الأمنية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كل المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.

مصر.. إحباط تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات (صور + فيديو)

مصر.. إحباط تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات (صور + فيديو)
مصر.. إحباط تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات (صور + فيديو)

المصدر: RT

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