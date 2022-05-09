مناشدات للإفراج عن مصور صحفي أردني مسجون في سوريا (صور)

أفاد موقع "خبرني" الأردني مساء يوم الاثنين باستمرار المناشدات المطالبة بالتحرك للإفراج عن السجين الأردني في سوريا عمير غرايبة.

وأعاد الغرايبة الذي يعمل مصورا صحفيا ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا إلى الواجهة خاصة بعد إصدار الرئيس السوري بشار الأسد 30 أبريل عفوا عن الجرائم الإرهابية عدا المفضية لموت إنسان.

وكانت عائلة السجين الصحفي عمير غرايبة قد ناشدت في أبريل 2021 للإفراج عن ابنهم من السجون السورية وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

احكي شوي عن الشاب الأردني عُمير غرايبة (32 عاما). أكل حكم عند النظام السوري 20 سنة!! والتهمة لا شيء! مصور مش اكتر| #رجعولنا_الغرايبةpic.twitter.com/Z9fWDZPnTi — Moh'd Shamma | محمد شمّا (@karmel_shamma) January 25, 2022

عمير غرايبة (31 عاما) مصور أردني، معتقل لدى النظام السوري منذ تاريخ 12-2-2019 خلال طريق عودته من لبنان إلى الأردن مرورا بسوريا. اعتقلته الاستخبارات السورية بتهمة حيازة كاميرا وهو مختفي منذ ذلك التاريخ. #رمضان_الحرية_2019

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المصدر: موقع "خبرني" الأردني