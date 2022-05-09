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مناشدات للإفراج عن مصور صحفي أردني مسجون في سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

مناشدات للإفراج عن مصور صحفي أردني مسجون في سوريا (صور)
Gettyimages.ru
مناشدات للإفراج عن مصور صحفي أردني مسجون في سوريا
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أفاد موقع "خبرني" الأردني مساء يوم الاثنين باستمرار المناشدات المطالبة بالتحرك للإفراج عن السجين الأردني في سوريا عمير غرايبة.  

وأعاد الغرايبة الذي يعمل مصورا صحفيا ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا إلى الواجهة خاصة بعد إصدار الرئيس السوري بشار الأسد 30 أبريل عفوا عن الجرائم الإرهابية عدا المفضية لموت إنسان.

وكانت عائلة السجين الصحفي عمير غرايبة قد ناشدت في أبريل 2021 للإفراج عن ابنهم من السجون السورية وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني

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