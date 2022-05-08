مصر.. القضاء يغرم المدعى عليه في قضية سب وقذف الفنانة أنوشكا

قضت محكمة جنح أكتوبر المصرية بتغريم المدعى عليه بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف بـ10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى، و100 جنيه عن الاتهام الثاني.

كما قضت المحكمة بتغريم المدعى عليه وهو جار الفنانة أنوشكا 5 آلاف جنيه تعويضا مؤقتا بالحق المدني.

وجاء الحكم على خلفية البلاغ الذي قدمته الفنانة أنوشكا في نوفمبر الماضي، والذي قالت فيه إن أحد جيرانها قام بالاعتداء عليها بالسب والقذف داخل مجمع سكني بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عاتبته نتيجة اعتداء أحد كلابه على كلبها.

المصدر: "صدى البلد"