مصر.. توقيف 13 شابا لتحرشهم بسائحتين بمنطقة الأهرامات

ضبطت قوات الأمن في مصر صبيانا اعترضوا سبيل سائحتين بمنطقة الأهرامات، وذلك إثر تداول مقطع فيديو وثق مضايقتهم لهما.

وقالت الداخلية في بيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن".

وأضافت أنه واستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية، 13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عاما، كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر.

وذكرت الوزارة أنهم أفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على مجموعة خاصة بالمرشدين السياحيين على "واتس آب" وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على النيابة العامة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري