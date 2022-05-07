الجيش الإسرائيلي يهدم منزل الأسير عمر جردات في السيلة الحارثية بعد مواجهات إثر اقتحام البلدة (فيديو)

أقدم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على هدم منزل الأسير الفلسطيني، عمر جردات، في بلدة السيلة الحارثية بغرب جنين، بعد اقتحام للبلدة ووقوع مواجهات.

إقرأ المزيد

وأفاد شهود عيان بأن قوه كبيرة من الجيش الإسرائيلي توغلت فجرا في بلدة السيلة الحارثية وقامت بهدم منزل الأسير عمر جردات بمعدات يدويه، وهو أحد المتهمين بتنفيذ عملية حومش في ديسمبر الماضي.

هذا ونقل موقع "عرب 48" عن شهود عيان قولهم إن "أكثر من 100 دورية عسكرية خرجت من معسكر سالم بغرب جنين وحاصرت البلدة، وأغلقت كافة المداخل، وإن جيش الاحتلال أخرج عائلة الأسير جردات من منازلها، وأن حوالي 30 فردا من العائلة، بينهم أطفال ، في العراء، دون أي إمكانية للتواصل معهم".

وأكد الموقع أن القوات الإسرائيلية "احتجزت عددا من العائلات القاطنة في المنازل المجاورة في العراء"، حيث "رافقت قوات الاحتلال آليات وجرافات عسكرية ووحدات من الهندسة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وانتشار لقناصة جيش الاحتلال على أسطح المنازل".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنزل هو الرابع في السيلة الذي يتم هدمه ويعود لأحد الأسرى الأربعة المتهمين بعملية حومش.

المصدر: RT + "عرب 48"