وسائل إعلام عبرية تتحدث عن رسالة من مسؤولين إسرائيليين إلى يحيى السنوار

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، على خلفية سلسلة الهجمات التي شهدتها الدولة العبرية في الآونة الأخيرة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن هذه الرسالة المزعومة سلمت إلى السنوار من قبل مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين إسرائيليين عبر وسطاء، قبل الهجوم الذي أودى الليلة الماضية بأرواح ثلاثة إسرائيليين في مدينة العاد.

وحذر المسؤولون في الرسالة، وفقا للقناة، من أن إعلان "حماس" مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل حارس أمن في مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية قبل أسبوع والخطاب الذي حث فيه السنوار الفلسطينيين والإسرائيليين العرب على شن هجمات جديدة يمنح إسرائيل "حرية التصرف في غزة".

وذكر التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا للسنوار أنهم "يعتبرونه محرضا على الإرهاب وسيتعاملون معه بطريقة مناسبة".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول أمني قوله إن المحققين لم يكشفوا بعد أي علاقة بين منفذي هجوم العاد (اللذين لا يزال البحث عنهما مستمرا) و"حماس"، غير أن السلطات ترجح أن الهجوم نفذ متأثرا بالنداء الصادر عن السنوار.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"