التحالف العربي: انتهاء عملية نقل 163 أسيرا حوثيا

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يوم الجمعة، انتهاء عملية نقل 163 أسيرا حوثيا إلى مناطقهم بعد الإفراج عنهم في إطار المبادرة الإنسانية السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن "هذه المبادرة جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام"، مثمنا "جهود ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنسيق إعادة الأسرى".

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وكان التحالف قد أعلن عصر الجمعة مغادرة طائرتين إلى عدن وصنعاء لتسليم الأسرى ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، وأكد أن 37 أسيرا نُقلوا برا وسلموا لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود.

وأشار التحالف إلى أنه تم نقل 108 أسرى إلى عدن و9 أسرى إلى صنعاء، في حين يجري تسليم 9 مقاتلين أجانب لسفارات دولهم.

المصدر: "عكاظ"