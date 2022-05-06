"الصليب الأحمر" يعلق على نفي الحوثيين صلتهم بأسرى أفرج عنهم التحالف

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل عشرات المحتجزين الذين أفرج عنهم التحالف العربي بمبادرة أحادية الجانب.

وقال متحدث بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشير عمر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة ستقوم اليوم بنقل أكثر من 100 محتجز من مطار أبها السعودي إلى مطار عدن الدولي".

وأضاف عمر: "حتى هذه اللحظة وصل 80 محتجزا على متن طائرتين تابعتين للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار عدن، ونتوقع وصول الطائرة الثالثة خلال الساعة القادمة، وبذلك تكون اللجنة أتمت العملية بنجاح".

وبشأن نفي الحوثيين تبعية المحتجزين المفرج عنهم من التحالف للجماعة، قال بشير عمر، إن "ما يهم اللجنة هو وصول المحتجزين إلى مناطقهم ويلتقوا بأسرهم بعد فترة طويلة من انفصالهم عنها، وهذا جانب إنساني تقوم به اللجنة في كافة السياقات التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأكد أن "كافة المحتجزين المفرج عنهم ممن نقلتهم لجنة الصليب الأحمر، هم يمنيون"، مشيرا إلى أن "الثلاث الرحلات المجدولة جميعها إلى مطار عدن الدولي".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من الجمعة، بدء نقل أسرى "أنصار الله" إلى اليمن، ضمن مبادرة سعودية.

وأشار إلى أن "نقل الأسرى سيتم عبر 3 مراحل جوا إلى صنعاء وعدن، وتنتهي اليوم الجمعة ضمن مبادرة المملكة الإنسانية".

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وذكر، أن "37 أسيرا تم نقلهم برا وتسليمهم لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود (السعودية)".

ويوم الثلاثاء الماضي، نفت جماعة "أنصار الله" صلتها بمحتجزين أعلن التحالف العربي أواخر الشهر الماضي، عزمه إطلاق سراحهم وفق مبادرة إنسانية من طرف واحد.

المصدر: وكالات