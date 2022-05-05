سياسي تونسي: السلطة تتوجه لحل الأحزاب ووضع قياداتها في الإقامة الجبرية

رجح القيادي بـ"جبهة الخلاص الوطني" في تونس أحمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، توجه السلطة إلى حل الأحزاب السياسية، ووضع قياداتها في الإقامة الجبرية.

وصرح نجيب الشابي: "وردت علينا أخبار من مصادر موثوقة تفيد بأن السلطة تستعد إلى الإقدام على حل الأحزاب السياسية وإيقاف قياداتها وعدد من الشخصيات الوطنية ووضعهم في الإقامة الجبرية".

وأضاف: "سيتم ذلك بعد استهداف مقرات الأحزاب خلال الاحتجاجات التي يتم الإعداد إليها يوم الأحد 8 مايو".

وأشار السياسي التونسي إلى أنه تم يوم الأربعاء محاولة إحراق مقر حركة النهضة بساقية الزيت بولاية صفاقس وسط الشرقي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية