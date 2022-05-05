بوغدانوف يبحث مع وفد من "حماس" أحداث الأقصى

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الخميس أنه أجرى محادثات مع وفد من حركة "حماس" وصل إلى العاصمة موسكو.

وقال بوغدانوف، وفقا لما نقلت عنه وكالة "تاس"، إنه ناقش مع ممثلي "حماس" مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث حول المسجد الأقصى.

وأشار الدبلوماسي الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا إلى أن موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة "فتح" في المستقبل القريب.

وشدد بوغدانوف على أن المبادرة القاضية بعقد اجتماع للرباعية الشرق الأوسطية على مستوى وزراء الخارجية فشلت بسبب الإعاقة من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"