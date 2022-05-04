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وزير الخارجية اليمني يحمّل الحوثيين المسؤولية بحال "تقويض" الهدنة

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وزير الخارجية اليمني يحمّل الحوثيين المسؤولية بحال
Globallookpress
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
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حمّل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك جماعة "أنصار الله" الحوثية المسؤولية بحال "تقويض" هدنة الأمم المتحدة، متهما إياها بشن هجوم على مرفق أمني في مدينة تعز.

وقال بن مبارك عبر "تويتر": "في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وللهدنة، مليشيا الحوثي تستهدف إدارة أمن تعز بالطيران المسير، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وأضرار مادية وهلع بين الأطفال والأسر التي تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة".

وأضاف بأن "الهدنة تمثل نافذة للسلام وستتحمل المليشات مسؤولية تقويض هذه الفرصة".

المصدر: RT

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