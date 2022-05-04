فيديو لصلاة العيد يثير سخطا في مصر.. والداخلية توضح!

أثار فيديو متداول في مصر لعدد من الأشخاص، أدوا صلاة عيد الفطر على تقاطع لخط سكة الحديد في الدقهلية، سخطا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب هؤلاء الأشخاص بتعريض حياة الآخرين إلى الخطر باستهتارهم، إضافة إلى تعطيل حركة القطارات على خط القاهرة - طلخا لأكثر من ساعة.

#وزارة_الداخلية بالفحص تبين أنه أثناء إقامة صلاة #عيد_الفطر المبارك بمسجد محطة القطارات بمدينة طلخا بالدقهلية ونظراً لزيادة أعداد المصلين قام بعضهم بإفتراش المزلقان المجاور للمحطة تزامن ذلك مع توقف أحد القطارات بالمحطة ضمن المحطات المقرر وقوفه بها ولم يؤثر ذلك على #حركة_القطاراتpic.twitter.com/tzkcWgGekH — وزارة الداخلية (@moiegy) May 3, 2022

على إثر ذلك، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عبر صفحتها في موقع "تويتر" للتوضيح، وقالت: "بالفحص تبين أنه أثناء إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد محطة القطارات بمدينة طلخا بالدقهلية، ونظرا لزيادة أعداد المصلين، قام بعضهم بإفتراش المزلقان المجاور للمحطة وتزامن ذلك مع توقف أحد القطارات بالمحطة ضمن المحطات المقرر وقوفه بها، ولم يؤثر ذلك على حركة القطارات".

المصدر: RT