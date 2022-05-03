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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في مأرب

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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في مأرب
Gettyimages.ru
مجسمات لطائرات مسّيرة - اليمن
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة مأرب، وذلك في ظل هدنة الأمم المتحدة التي دخلت شهرها الثاني.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر" أن "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب".

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وكان الجيش اليمني أعلن الاثنين عن مقتل أحد عناصره وإصابة آخر بقذيفة اتهم الحوثيين بإطلاقها على موقع عسكري تابع له في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ووجه رئيس الوفد المفاوض في الجماعة محمد عبد السلام، اتهاما للتحالف العربي باستمرار خرق الهدنة الأممية التي تدخل اليوم شهرها الثاني.

المصدر: "سبوتنيك" 

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