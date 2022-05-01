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محمود عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي بمناسبة عيد الفطر

أخبار العالم العربي

محمود عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي بمناسبة عيد الفطر
AP Nasser Nasser
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس والرئيس الفلسطيني يتسحاق هرتصوغ. - صورة أرشيفية
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تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصال تهنئة بحلول عيد الفطر، من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتصوغ.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الرئيس الإسرائيلي تمنى خلال الاتصال الهاتفي، أن "يعم السلام والاستقرار في المنطقة".

هذا وأعلن عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، بينها قطر والسعودية ومصر، أن اليوم الأحد، هو اليوم الأخير من شهر رمضان، وأن يوم غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، حيث أجرى العديد من القادة والزعماء اتصالات تهنئة، وسط أمنيات بالسلام والاستقرار.

المصدر: "وفا" + RT

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