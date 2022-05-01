محكمة ألمانية تؤيد حظر مسيرة مؤيدة لفلسطين في برلين

أيدت محكمة ألمانية، يوم الأحد، الحظر المفروض على مظاهرة مؤيدة لفلسطين، كان من المقرر عقدها في العاصمة برلين.

وقال مسؤول قضائي إنه بسبب الحوادث المعادية للسامية المزعومة، التي حدثت على هامش احتجاج مناهض لإسرائيل في الأسبوع الماضي، فإن المحكمة الإدارية في برلين أيدت الحظر الذي فرضته الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المنظمون سيطعنون في القرار أمام محكمة أعلى أم لا.

وكانت مجموعات فلسطينية تعتزم تنظيم مسيرة في حي "كروزبرج" في العاصمة برلين، احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية والمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

والخميس، منعت الشرطة الاحتجاجات، قائلة إنه قد يكون هناك تكرار لما زعمت أنها "حوادث معادية للسامية" حدثت في مظاهرات مماثلة يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الشرطة قولهم إنه "بناء على تجارب الماضي القريب"، فإن هناك "خطر مباشر" من الشعارات المعادية للسامية وأعمال عنف.

وأوضح القادة المدنيون الفلسطينيون في برلين مرارا أنهم لا يقبلون "بالافتراءات المعادية للسامية في المظاهرات"، قائلين إن "هدفهم الوحيد هو تسليط الضوء على القمع المستمر من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر: "معا"