بالفيديو..السلطات السعودية تداهم موقعا تم تحويله إلى صالة قمار ومراهنات في الرياض

نشر الإعلامي السعودي، فيصل العبد الكريم، مقطع فيديو يوثق مداهمة لموقع تم تحويله إلى صالة للقمار في منطقة الغرابي بالبطحاء في العاصمة السعودية الرياض.

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وأظهر مقطع الفيديو أجهزة وشاشات وطاولات للمراهنات داخل الصالة، وعددا كبيرا من العمالة التي كانت تقوم بلعب القمار بشكل سري.

أشار فيصل العبد الكريم إلى أن المداهمة تمت من قبل لجنة مشكلة الغرفة المشكلة بتوجيه من نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، موضحا أن هذه اللجنة تتمثل بأمانة الرياض ووزارة التجارة والموارد البشرية والأجهزة الأمنية، والكهرباء والمياه.

ولفت الإعلامي السعودي إلى أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط عدد من المخالفات الأخرى بالمواقع المجاورة، من ضمنها مخالفات كهرباء، وتخزين لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

مع غرفة العمليات المشتركة "المشكلة من سمو نائب أمير منطقة الرياض لرصد مخالفات أحياء وسط الرياض" مداهمة لوكر تم تحويله من عمالة آسيوية مخالفة لصالة قمار في البطحاء ضمن الحملة الشاملة .. pic.twitter.com/Kcw9vac0YW — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) May 1, 2022

المصدر: RT