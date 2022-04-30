مصر.. لجنة العفو الرئاسي تعد قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر

عقدت لجنة العفو الرئاسي بمصر اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وأعدت قائمة بالأسماء التي سيصدر عفوا عنها بمناسبة عيد الفطر.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها ستتلقى طلبات العفو من خلال "استمارة طلب العفو" عبر موقع "المؤتمر الوطني للشباب"، وعبر إرسال بريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، وعبر لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعن طريق أعضاء اللجنة.

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وأشارت إلى أنها أعدت قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عددا من الأسماء التي سيصدر قرارا بالعفو عنها بمناسبة حلول العيد، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وأوضحت اللجنة أنها ستعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.

المصدر: "الوطن"